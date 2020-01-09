Политика

13:07 09.01.2020

Председатель ОБСЕ в ближайшие недели посетит Украину

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Председатель ОБСЕ в ближайшие недели посетит Украину

 Председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама (Edi Rama) сообщил, что в ближайшие недели посетит с визитом Украину.

"СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – ИФ) и Украина также будут пунктом назначения моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ в предстоящие недели", - сказал он, выступая перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене в четверг.

Рама подчеркнул, что в то время, как кризис в и вокруг Украины остается "наиболее неотложным вызовом безопасности в Европе", уникальный вклад СММ ОБСЕ для уменьшения напряженности и установления мира, стабильности и безопасности имеет важное значение.

"Председательство Албании (в ОБСЕ – ИФ) сделает свой вклад в то, чтобы поддержать уважение к принципам и обязательствам ОБСЕ, в полную имплементацию Минских соглашений, поддерживая усилия трехсторонней контактной группы и процесс в Нормандском формате", - отметил он.

Как сообщалось, 1 января 2020 года Албания начала годовое председательствование в ОБСЕ.

Теги: #обсе #эди_рама
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