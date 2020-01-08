Политика

16:10 08.01.2020

Украинцам стоит воздержаться от посещения Ирака

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Украинцам стоит воздержаться от посещения Ирака

Посольство Украины в Ираке рекомендует украинцам, планирующим посетить эту страну, воздержаться от поездок без крайней необходимости.

"Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинцам воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране", - сообщило дипломатическое учреждение в Facebook в среду.

Посольство также рекомендует украинцам, уже находящимся в Ираке и Иракском Курдистане "проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей".

Теги: #ирак
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Интерфакс-Украина
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