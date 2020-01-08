Украинцам стоит воздержаться от посещения Ирака

Посольство Украины в Ираке рекомендует украинцам, планирующим посетить эту страну, воздержаться от поездок без крайней необходимости.

"Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинцам воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране", - сообщило дипломатическое учреждение в Facebook в среду.

Посольство также рекомендует украинцам, уже находящимся в Ираке и Иракском Курдистане "проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей".