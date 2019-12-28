Депутаты зарегистрировали в Раде законопроект о забастовках и локаутах

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 2682 "О забастовках и локаутах", однако текст его на парламентском сайте пока отсутствует.

"Планировалось, что законопроект будет называться "О забастовках и локаутах". Если блок забастовок у нас выписан, то должно быть определено, как должен вести себя работодатель по локауту. Должен ли он его объявлять? За сколько времени? Кому? Как должны происходить все эти процедуры? По этой теме мы провели парламентские слушания и решили вносить законопроект о забастовках, а блок по локаутам доработать ко второму чтению", – пояснила агентству "Интерфакс-Украина" глава комитета по вопросам соцобеспечения Галина Третьякова.

Она также отметила, что нынешние протесты профсоюзов все чаще носят политических характер, потому что они протестуют не против работодателя и не останавливают деятельность предприятий. Таким образом, забастовка превратилась из экономического в политический инструмент.

"Обычно эти акции у офиса президента, хотя для кого из протестующих он является работодателем? К Кабинету Министров, если это забастовка, должны выходить госслужащие, а на самом деле они туда не приходят. Приходят атомщики, железнодорожники, еще кто-то", – отметила Третьякова.

По ее мнению, представители профсоюза, наемных сотрудников должны экономически бороться с работодателем за увеличение заработных плат, социальных пакетов, страхование, поднятие уровня пенсионного и медицинского обеспечения.

"Это несколько иной протест, чем тот, который существует сегодня, но и забастовку у нас объявить сложно - процедура на законодательном уровне зарегулирована так, что фактически бастовать невозможно. Поэтому, как повелось с советских времен, у профсоюзов отобрали инструмент борьбы, а вместо этого они искали возможности как-то бороться за свои права. Необходимо вернуть им это право бороться, вернуть право работодателя закрывать предприятие, если экономически невыгодно удовлетворять требования бастующих сотрудников", – отметила Третьякова.