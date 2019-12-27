Политика

13:19 27.12.2019

Кернес анонсирует снижение тарифов на горячую воду и тепло в платежках за декабрь

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Кернес анонсирует снижение тарифов на горячую воду и тепло в платежках за декабрь

Городской голова Харькова Геннадий Кернес обещает, что в январе горожане получат квитанции за тепло и горячую поду по сниженным тарифам.

"Уменьшение начислений за месяц для 1-комнатной квартиры в среднем составит 300 грн за тепло и 115 грн на горячую воду. Уменьшение начислений для 2-хкомнатных квартир в среднем составит 428 грн за тепло и 172 грн на горячую воду. Уменьшение начислений для 3-х комнатных квартир в среднем составит 592 грн на отопление и 230 грн на горячую воду. Все эти тарифы будут применены к декабрським платежкам, которые вы получите в январе", - написал Кернес в пятницу в своем телеграм-канале.

Он пообещал также, что при начислении оплаты за отопление в декабре будет также учтено качество предоставляемых услуг и то, что месяц был теплым.

Как сообщалось, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу по снижению с декабря тарифов для населения на отопление в связи со снижением цены на газ.

24 декабря в ходе заседания Совета регионов под председательством Зеленского премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что суммы в "платежках" за тепло могут быть снижены на 300-400 грн.

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих "платежках" на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике", – сказал Гончарук.

Теги: #кернес #вода #отопление #харьков #тарифы
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