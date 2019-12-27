Тейлор выступает за введение международных сил на Донбассе

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что введение международных сил на Донбассе может быть промежуточным шагом между уходом российских сил и восстановлением полного контроля Украины над территориями.

"Урегулирование на Донбассе в любом случае должно основываться на том, что российские силы из Донбасса уйдут, а Украина, в конечном счете, восстановит свой контроль. И Волкер (бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер – ИФ), и другие хорошо вам известные люди, работали над тем, как можно этой цели добиться. По их мнению, элементом этого могло бы быть введение международных сил... Мне тоже кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть. Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских с Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним", - сказал Тейлор в интервью ZN,UA.

По его словам, такую миссию должен утвердить Совет Безопасности ООН, и по его решению страны, у которых есть соответствующие вооруженные силы, могли бы их собрать и отправить на Донбасс.

"Да, это стоило бы денег, а странам, включая США, надо было бы предоставить эти средства для того, чтобы собрать и направить такой контингент на Донбасс. Посреди Европы продолжается вооруженный конфликт, и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить", - подчеркнул временный поверенный.