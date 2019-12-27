Политика

10:50 27.12.2019

Ткаченко считает необходимым добиться открытия нового КПВВ в Луганской области

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Ткаченко считает необходимым добиться открытия нового КПВВ в Луганской области

Открытие нового пропускного пункта в Луганской области необходимо для облегчения пересечения линии разграничения жителями региона, заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" и первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, межнациональных отношений и реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко.

"В Луганской области нет ни одного автомобильного пункта пропуска. До конца не понятна судьба пункта в Золотом: ведь вроде бы войска развели, тишина соблюдается, но пока какого-то движения нет. Новый КПВВ в Луганской области – автомобильный или железнодорожный, очень нужен. Он просто необходим, чтобы облегчить ситуацию с пересечением линии разграничения для жителей региона", - заявил Ткаченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, к нему обращались депутаты областного совета с предложением открыть через линию разграничения железнодорожное сообщение. "Несколько депутатов местных советов в Луганской области еще полгода назад выдвигали идею организовать пересечение линии разграничения с помощью поездов", - сказал парламентарий.

По словам Ткаченко, если восстановление железнодорожного сообщения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей принесет облегчение для местных жителей, то это необходимо делать.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #ткаченко #кпвв #луганская_область
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