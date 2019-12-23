Тимошенко поздравила кандидатов от "Батькивщины" с победой на выборах в ОТГ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидатов от политической силы с победой на выборах в объединенных территориальных громадах (ОТГ) 22 декабря 2019 года.

"Батькивщина" получила более 30% мандатов среди партийных выдвиженцев и заняла первое место по партийным показателем крайней мере в 29 общинах", - заявила Тимошенко на своей странице в Facebook.

Всего "Батькивщина" получила 286 мандатов, включая членов партии, зарегистрировавшихся на выборах как самовыдвиженцы.

"Мы пропустили вперед только президентскую политическую силу, а всех остальных соперников оставили далеко позади. От имени партии "Батькивщина" я благодарю за поддержку!", - подчеркнула она.

Как сообщалось, в воскресенье 22 декабря 2019 года в Украине состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых и городских глав. Выборы состоялись в 86 ОТГ 21 области Украины – 69 сельских, 16 поселковых и одной городской.

Ранее в партии "Слуга народа" заявили, что кандидаты от политсилы по итогам обработки 75% избирательных участков получили 33% мандатов.