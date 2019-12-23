США сохранят санкции против РФ, пока она ведут войну на Донбассе и оккупирует Крым - Тейлор

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заверил, что санкции США против РФ будут действовать до тех пор, пока она ведет войну на Донбассе и незаконно оккупирует Крым. Кроме того, он не исключил возможности введения новых санкций против РФ в случае дальнейшей эскалации конфликта.

"США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они ведут войну на Донбассе. И США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они незаконно оккупируют Крым. И если россияне предпримут больше шагов, отправят больше войск, усилят боевые действия, тогда мы, вероятно, введем больше санкций", - сказал Тейлор во время онлайн-трансляции в Facebook в понедельник.

"И должен сказать, что европейцы были так же сильны и каждые шесть месяцев они продолжали санкции против России, что означает, что санкции наносят ущерб России", - добавил он.

Дипломат подчеркнул, что цель санкций – давление на российское правительство, чтобы РФ вышла из Донбасса и Крыма. "Эти санкции - не для того, чтобы наказать российский народ, эти санкции – для того, чтобы создать давление на российское правительство, в частности на мистера Путина, чтобы (РФ – ИФ) выйти с Донбасса и Крыма", - резюмировал Тейлор.