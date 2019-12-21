Политика

16:55 21.12.2019

РФ и Украина открыли "форточку возможностей" для решения самых разных вопросов в будущем - Козак

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РФ и Украина открыли "форточку возможностей" для решения самых разных вопросов в будущем - Козак

Договоренности России и Украины по транзиту газа показали, что стороны могут достигать соглашения по разным вопросам, несмотря на сложные взаимоотношения, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали (протокол - ИФ), я сказал, что мы открыли "форточку возможностей", и убедились в том, что, несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам. Давайте сделаем все возможное, чтобы эта форточка стала дверью - такой широкой, чтобы мы могли - у нас есть много вопросов, если действовать прагматично и конструктивно, при наличии политической воли, если не шарахаться из одной крайности в другую, как часто бывает, то можно спокойно найти решения в интересах и российских, и украинских граждан", - заявил Козак, отметив, что "украинская делегация - молодцы".

"Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договорености не получилось бы. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак - ИФ). У нас с ним давний опыт взаимодействия", - сказал вице-премьер.

Теги: #козак #рф #газ
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