Политика

19:26 19.12.2019

Рада упростила систему финансовой отчетности политических партий

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Рада упростила систему финансовой отчетности политических партий

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции".

Соответствующий документ поддержали в четверг 319 народных депутатов.

Так, согласно законопроекту, денежный взнос в поддержку политических партий осуществляется физическим лицом лично или юридическим лицом путем перечисления суммы взноса на соответствующий банковский счет.

Отмечается, что если денежный взнос осуществлен физическим лицом, то выбранный способ осуществления банковской операции должен обеспечивать возможность идентификации этого лица.

Как сообщалось, 5 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2336 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции.

За соответствующий законопроект №2336 проголосовали 305 народных депутатов.

Как отмечается в тексте законопроекта, после создания и запуска Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) электронной системы отчетности уполномоченные представители партий получат возможность заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в агентство через электронную систему.

Законопроект также предлагает исключить из закона "О политических партиях Украины" положение, которое запрещает осуществлять взносы на поддержку партий лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг - независимо от его размера.

Теги: #партии #законопроект #рада #взнос
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