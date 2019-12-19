Политика

19:09 19.12.2019

Судьба украинской земли должна решаться только на референдуме, считают в ОПЗЖ

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Судьба украинской земли должна решаться только на референдуме, считают в ОПЗЖ

В вопросе открытия рынка земли украинская власть отказывается выслушать не только мнение народа, но и точку зрения экспертов, тогда как "Оппозиционная платформа – за жизнь" уже 3 месяца настаивает на референдуме по вопросу продажи земли, заявил народный депутат от ОПЗЖ Валерий Гнатенко.

"Все внесенные к законопроекту о рынке земли правки необходимо рассмотреть! На моем 49 округе мы неоднократно собирались с фермерами, приглашали специалистов по земельным вопросам. Комиссия из 12 человек работала в этом направлении почти два месяца. И они делегировали меня внести все наработанные ими правки к законопроекту о рынке земли на рассмотрение Рады. Как мне теперь приезжать в округ и рассказывать им, что их мнение даже отказались выслушать?", – возмутился парламентарий, сообщает пресс-служба партии ОПЗЖ в четверг.

Парламентарий напомнил, что к законопроекту о рынке земли было внесено почти 4700 правок, а теперь, по версии комитета, их осталось менее 2400.

"Вопрос – куда делись остальные правки, кто принял решение их вычеркнуть и по какой причине? Мы сегодня обращаемся во все инстанции, чтобы они изучили эту ситуацию", – подчеркнул Гнатенко.

По мнению народного депутата, подход Аграрного комитета – абсолютно непонятный и абсурдный.

"Необходимо вернуться к рассмотрению всех правок. Все их проработать, и даже если в них есть наложения, то сперва выслушать их авторов, а потом уже принимать решение. А то, что происходит сейчас, – это попытки сломать через колено не только Верховную Раду, но и все украинское общество. 90% фермеров против этого закона! И даже те фермеры, которые сегодня этого не понимают, завтра останутся без земли и без работы. Потому сейчас необходимо всем вместе собраться и сказать, что так не пойдет! Для кого Рада принимает этот закон, если все фермеры против", – спрашивает политик.

Гнатенко напомнил, что оппозиционная платформа – за жизнь уже три месяца настаивает на референдуме по вопросу продажи земли.

Принимайте этот закон через референдум – и не будет никаких вопросов, если народ поддержит продажу земли. Но "слуги" понимают, что народ такого никогда не поддержит – потому и боятся выносить этот вопрос на референдум. Однако судьба украинской земли должна решаться всеми украинцами", – резюмировал народный депутат.

Теги: #земля #референдум #опзж
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