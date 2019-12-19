Политика

19:08 19.12.2019

Рада поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

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Рада поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2247 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих», которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО.

Законопроект в первом чтении поддержали в четверг 267 народных депутатов.

Документ вносит изменения в Уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.

В частности, теперь из списка званий Вооруженных Сил пропадет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого будут называть «генерал», второе исчезнет из перечня вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.

В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала, также введенного законопроектом №2247.

Теги: #армия #законопроект #звания
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