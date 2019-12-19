Политика

11:52 19.12.2019

Положительно оценивают результаты саммита в Париже 40% украинцев, число считающих РФ агрессором возросло – соцопрос "Рейтинга"

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Положительно оценивают результаты саммита в Париже 40% украинцев, число считающих РФ агрессором возросло – соцопрос "Рейтинга"

Около 40% украинцев считают результаты встречи глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Париже успехом президента Украины Владимира Зеленского, половина - ни успехом, ни неудачей, только 7% увидели лишь отрицательные результаты.

Как свидетельствуют опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" и обнародованного в четверг, 66% опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о саммите в нормандском формате, 20% что-то слышали о саммите, лишь 12% не знают ничего.

После саммита в Париже украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Ангеле Меркель - положительное отношение возросло с 60 до 69%. Также с 39% до 52% возросло количество тех, кто положительно относится к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В результате Меркель впервые за последние 5 лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Александра Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев, отмечается в результатах исследования.

Отношение к президенту РФ Владимиру Путину при этом не изменилось: позитивно относятся к нему 16% опрошенных, отрицательно - 72%. При этом сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" являются единственными среди сторонников парламентских политических сил, которые доверяют Путину.

За последний месяц с 64% до 70% выросло количество респондентов, которые считают РФ страной-агрессором по отношению к Украине. Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных, больше всего их среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Почти две трети опрошенных поддерживают дипломатические пути решения проблемы на Донбассе: 38% поддерживают идею прекращения военных действий и признания территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины, и лишь 8% - за их полное отделение. Продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на Донбассе поддерживают 16%. За последний месяц количество сторонников военного пути решении вопроса оккупированных территорий несколько уменьшилась, больше всего их среди сторонников партии "Европейская солидарность".

Четверть опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года. Треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет. 16% - более пяти лет. Лишь 7% отмечают, установить мир на оккупированном Донбассе невозможно.

Относительно продолжительности полного возврата территорий оккупированного Донбасса мнения отличаются: 22% опрошенных считают, что для этого нужно более пяти лет, треть - от одного до пяти лет и лишь 14% утверждают, что нужно меньше года. Лишь 9% считают, что оккупированные территории на востоке Украины вернуть невозможно.

В декабре выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре - 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48% - в ноябре).

Исследование проводилось 13-17 декабря 2019 года. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,0%.

Теги: #нормандский_формат #соцопрос #рейтинг
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