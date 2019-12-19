Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине почти $700 млн помощи

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение финансовой помощи в сумме $698 млн, которые поступит в Украине в 2020 году, передает "Голос Америки".

Отмечается, что это решение должен еще рассмотреть Сенат США.

"В настоящее время, когда весь мир озадачен за политизацию вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой Какие администрации, снова незаконно задержать подобную поддержку", - говорится в заявлении конгрессвумен, представителя демократов Марси Каптур.