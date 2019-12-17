Политика

21:02 17.12.2019

Сенат США одобрил меры, позволяющие вводить санкции против компаний за поддержку Асада

1 мин читать
Сенат США одобрил меры, позволяющие вводить санкции против компаний за поддержку Асада

Сенат США во вторник одобрил меры, которые позволяют вводить дополнительные ограничительные меры за оказание поддержки властям Сирии.

В пакет документов, вошедших в одобренный во вторник оборонный бюджет, входит закон о защите гражданского населения Сирии, названный "Цезарь". Он предполагает санкции в отношении тех, кто поддерживает военные действия президента Сирии Башара Асада, в частности, речь идет о России и Иране. Кроме того, закон дает госсекретарю США полномочия для того, чтобы оказывать поддержку судебному преследованию тех, кто совершил военные преступления в Сирии.

В комитете сената по делам вооруженных сил пояснили, что документ предусматривает "введение санкций против тех, кто оказывает поддержку попыткам режима Асада одержать военную победу в сирийской гражданской войне".

Агентство Associated Press отмечает, что эти меры позволят вводить ограничительные меры против иностранных компаний, если выяснится, что они оказывают поддержку операциям сирийской армии.

Теги: #сша #санкции #сирия #сенат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:39 17.12.2019
Сенат США поддержал законопроект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока 2"

Сенат США поддержал законопроект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока 2"

19:37 17.12.2019
На должность посла США в Украине претендуют генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон и карьерный американский дипломат Филип Рикер - СМИ

На должность посла США в Украине претендуют генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон и карьерный американский дипломат Филип Рикер - СМИ

19:36 17.12.2019
США осуждают насилие в отношении полиции и журналистов в ходе акции под Радой

США осуждают насилие в отношении полиции и журналистов в ходе акции под Радой

17:58 17.12.2019
Оснований для смягчения антироссийских санкций нет, считает президент Эстонии

Оснований для смягчения антироссийских санкций нет, считает президент Эстонии

16:42 17.12.2019
Обвинения депутата Деркача в адрес Пинчука и его фонда являются вымыслом и провокацией

Обвинения депутата Деркача в адрес Пинчука и его фонда являются вымыслом и провокацией

16:27 17.12.2019
Деркач заявил, что $29 млн Пинчука на фонд кандидата в президенты США Клинтон могли быть украдены у Украины

Деркач заявил, что $29 млн Пинчука на фонд кандидата в президенты США Клинтон могли быть украдены у Украины

16:14 17.12.2019
Несколько граждан Украины внесены в российский санкционный список физлиц

Несколько граждан Украины внесены в российский санкционный список физлиц

11:16 17.12.2019
Правительство Украины предложит ввести санкции к предприятиям на оккупированных территориях, сотрудничающим с ОПК РФ

Правительство Украины предложит ввести санкции к предприятиям на оккупированных территориях, сотрудничающим с ОПК РФ

10:16 17.12.2019
CNN сообщил о беспорядочных маневрах российского разведкорабля

CNN сообщил о беспорядочных маневрах российского разведкорабля

05:43 17.12.2019
США наблюдают за Северной Кореей очень внимательно – Трамп

США наблюдают за Северной Кореей очень внимательно – Трамп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сенат США поддержал законопроект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока 2"

Воины АТО могут быть задействованы в силах теробороны, допускает глава СБУ

Глава СБУ: пранкер "Джокер" – это наше отражение в зеркале

Обвинения депутата Деркача в адрес Пинчука и его фонда являются вымыслом и провокацией

Законопроект об уголовной ответственности за фейки требует проработки и масштабной дискуссии – глава СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС постарается сделать все зависящее для заключения торговой сделки с Лондоном до конца 2020г - Барнье

Медведчук: У Зеленского и его команды отсутствует политическая воля на мир в Украине

Воины АТО могут быть задействованы в силах теробороны, допускает глава СБУ

В "Евросолидарности" заявляют, что решение о привлечении нардепов к уголовной ответственности должен принимать Верховный суд

Мы не можем говорить об амнистии в случае совершения военных преступлений, преступлений против человечности - Кориневич

Глава СБУ: пранкер "Джокер" – это наше отражение в зеркале

Законопроект об уголовной ответственности за фейки требует проработки и масштабной дискуссии – глава СБУ

Глава СБУ: в вопросе обмена незаконно удерживаемыми лицами рационально реанимировать площадку Украина-РФ

Марчук считает необходимым изменить политику по информированию общества о деятельности президента и его команды

СБУ сосредоточится на контрразведке, а расследованием экономических преступлений, очевидно, займется Бюро финрасследований - Баканов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА