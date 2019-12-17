В "Евросолидарности" заявляют, что решение о привлечении нардепов к уголовной ответственности должен принимать Верховный суд

Во избежание возможных случаев политического преследования согласие на привлечение народных депутатов к уголовной ответственности после снятия неприкосновенности должен предоставлять Верховный суд как независимая инстанция, считает депутат из фракции "Европейская солидарность" Сергей Алексеев.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности" во вторник, комментируя законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в ст.80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" Алексеев указал на зависимость привлечения нардепа к уголовной ответственности от решений Генпрокурора.

"Существенным недостатком этого законопроекта является то, что он предусматривает полную зависимость вопрос привлечения народного депутата к уголовной ответственности от решений Генерального прокурора. Поэтому проект закона содержит коррупционные риски и может допускать неодинаковое применение к различным народным депутатам", - сказал он.

Так, по словам Алексеева, не исключены ситуации, когда после вступления закона в действие относительно одних депутатов даже сведения в ЕРДР не будут вноситься, а по другим - будут без особых на то оснований подаваться ходатайство о содержании под стражей.

"Мы предложили, чтобы ключевым субъектом, который будет давать согласие на привлечение народного депутата к уголовной ответственности, его задержание, арест или содержание под стражей был Верховный суд, а именно - объединенная палаты Кассационного уголовного суда Верховного суда. Именно Верховный суд является независимым субъектом и сможет обеспечить справедливый порядок решения этих вопросов", - подчеркнул он.

Кроме того, Алексеев отметил, что Венецианская комиссия в своем заключении CDL-AD(2015)013 отмечала, что в политической системе с уязвимой демократией, такой как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасной для функционирования и автономии парламента. Поэтому нардепы внесли ко второму чтению поправку, по которой у Большой палаты Верховного Суда будут полномочия предоставлять заключение о наличии "политических мотивов" в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины.

"В случае наличия "политических мотивов" в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины ч.1 и 2 ст.482-2 не могут быть применены, а полученные в результате применения данной статьи доказательства являются недопустимыми", - пояснил он.