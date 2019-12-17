СБУ сосредоточится на контрразведке, а расследованием экономических преступлений, очевидно, займется Бюро финрасследований - Баканов

В процессе реформирования Службы безопасности Украины приоритетом станет контрразведывательная деятельность, а расследованием экономических преступлений, очевидно, займется Государственное Бюро финансовых расследований, отмечает глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Баканов рассказал, что СБУ будет участвовать в разработке государственной программы по противодействию экономическим преступлениям и, собственно, упреждать их.

"Но если говорить о расследовании, то этим в перспективе, очевидно, будет заниматься Государственное бюро финансовых расследований", - сказал глава украинской спецслужбы.

При этом он подчеркнул, что Служба в целом в своей работе сосредоточится на контрразведке. "Когда говорят о том, что наша контрразведывательная деятельность должна быть чем-то ограничена, меня это удивляет. Сегодня много новых видов угроз, которые диктует современный мир. И они касаются не только Украины, но и любой другой страны. Неужели агрессия не осуществляется в виде экономической экспансии? Можно купить стратегически важное для страны предприятие, а после этого его уничтожить", - отметил глава СБУ.



Полный текст интервью с главой СБУ будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.