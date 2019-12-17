Руководство системой теробороны должно быть в сфере компетенции президента

Руководство системой территориальной обороны Украины должно находиться в сфере компетенции президента Украины - Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в ходе межведомственного совещания по вопросам обороны Украины в Аппарате СНБО.

Как сообщается на официальном сайте СНБО, Данилов отметил необходимость выработки единых подходов к разработке архитектуры теробороны и акцентировал внимание на необходимости ускорения подготовки соответствующего законопроекта с учетом особенностей запланированной в Украине административно-территориальной реформы.

"К системе территориальной обороны нужно привлечь всех субъектов сектора безопасности и обороны, а также включить в нее общественный сектор… Нам нужно понимать, каким образом мы привлекаем к системе территориальной обороны ветеранов, вернувшихся с фронта. Кроме этого, не нужно забывать о более 7 тысячах субъектов хозяйствования, которые получили лицензии на осуществление охранной деятельности, которые также могут быть полезными государству", - отметил секретарь СНБО.

По результатам совещания Данилов дал поручение первому замсекретарю СНБО Украины Михаилу Ковалю активизировать работу по этим направлением, и до конца года подать соответствующие предложения.

В совещании приняли участие первый замминистра обороны Иван Руснак, замкомандующего Сухопутных войск ВСУ по теробороне Анатолий Брагилевич, руководители профильных структурных подразделений Аппарата СНБО.