Политика

09:14 17.12.2019

Зеленский в Баку встречается с президентом Азербайджана, затем пройдут переговоры делегаций

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Зеленский в Баку встречается с президентом Азербайджана, затем пройдут переговоры делегаций

Президент Украины Владимир Зеленский в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана.

Ожидается, что после встречи пройдут переговоры делегаций под председательством президентов, а также будут подписаны двусторонние документы.

Также планируется совместное заявление Зеленского и Алиева для СМИ.

Президент Украины находится в Азербайджане с официальным визитом.

Теги: #зеленский #встреча #азербайджан
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