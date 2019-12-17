Зеленский в Баку встречается с президентом Азербайджана, затем пройдут переговоры делегаций

Президент Украины Владимир Зеленский в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана.

Ожидается, что после встречи пройдут переговоры делегаций под председательством президентов, а также будут подписаны двусторонние документы.

Также планируется совместное заявление Зеленского и Алиева для СМИ.

Президент Украины находится в Азербайджане с официальным визитом.