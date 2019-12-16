Профильный комитет Рады одобрил изменения в законодательство в связи с отменой депутатской неприкосновенности

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании комитета в понедельник.

В свою очередь глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, комментируя решение комитета на своей странице в Facebook, заявил, что законопроект вместо отмены депутатской неприкосновенности лишь усиливает её. Помимо ограничения следственных органов в возможности начала уголовного производства, в котором фигурирует нардеп, в текст законопроекта внесена норма, согласно которой большинство ходатайств следователей могут рассматриваться только в присутствии народного депутата.

"Депутаты добавили норму, по которой большинство ходатайств следователей должны рассматриваться при обязательном присутствии нардепа. То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документов нардепа, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Так же следователь не сможет арестовать, например, оружие, является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства", - отметил Шабунин, уточнив, что сейчас такие ходатайства следственные судьи могут рассматривать без личного присутствия фигуранта дела.

"Одним словом, народные депутаты в очередной раз хотят обмануть общество псевдоотменой депутатской неприкосновенности", - подчеркнул Шабунин.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении этот законопроект 3 декабря.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, 3 сентября Рада внесла изменения в ст.80 Конституции о неприкосновенности нардепов, отменив ее. Однако в некоторых законодательных актах остались нормы, которые не дают возможности реально лишать нардепов неприкосновенности и противоречат принятым изменениям.

Законопроект №2237 предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и исключить из него нормы о депутатской неприкосновенности. При этом законопроект предусматривает особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата, его задержания, избрания ему меры пресечения, проведения следственных, розыскных и негласных следственных действий.

Законопроект предусматривает, что возможность начала уголовного производства, где вероятным фигурантом является нардеп, принадлежит исключительно генеральному прокурору или лицу, исполняющему его обязанности.

Также предлагается внести изменения в закон Украины о статусе нардепа, которые предусматривают, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования, или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Изменения также оговаривают особенности начала досудебного расследования в отношении нардепа, его задержания, избрания ему меры пресечения, проведения следственных, розыскных и негласных следственных действий.

Также в случае принятия законопроекта вносятся изменения в Регламент Рады, которые исключают нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержания или ареста.