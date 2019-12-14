Политика

11:09 14.12.2019

Гончарук поздравил Джонсона с победой на выборах, ожидает укрепления сотрудничества между Украиной и Великобританией

2 мин читать
Гончарук поздравил Джонсона с победой на выборах, ожидает укрепления сотрудничества между Украиной и Великобританией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой правящей Консервативной партии на выборах, а также надеется на продолжение двустороннего сотрудничества между Украиной и Великобританией.

"Примите мои поздравления, Борис Джонсон, с убедительной победой партии и переизбранием на пост главы британского правительства. Я с нетерпением жду всех новых возможностей укрепить двустороннее сотрудничество и дружбу между Украиной и Великобританией", - написал Гончарук на своей странице в Твиттере в субботу утром.

Как сообщалось, 12 декабря в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

Согласно данным, обнародованным телеканалом Sky News, тори получают 368 мест, Лейбористская партия Джереми Корбина - 191 место. Шотландская национальная партия может рассчитывать на 55 мест, "Либеральные демократы" - на 13. "Зеленые" могут получить лишь одно место, остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.

Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест в 650-местной нижней палате британского парламента.

Джонсон намерен уже на следующей неделе рассмотреть на заседании парламента вопрос о выходе из Евросоюза, если прогнозы о победе его Консервативной партии на парламентских выборах подтвердятся, пишет в пятницу The Guardian.

Если официальные результаты подтвердят победу консерваторов, то парламент вернется во вторник с консервативным правительством, которое перенесет второе чтение законопроекта о соглашении о выходе из ЕС на следующую пятницу, 20 декабря, сообщает издание.

Джонсон настаивал, что он может договориться о торговой сделке после Brexit с ЕС без необходимости продлевать переходный период после конца 2020 года.

Теги: #великобритания #гончарук #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:54 13.12.2019
Первый министр Шотландии подтвердила планы провести новый референдум о независимости

Первый министр Шотландии подтвердила планы провести новый референдум о независимости

15:04 13.12.2019
Верховный суд Великобритании отложил решение по спору с РФ по еврооблигациям на $3 млрд

Верховный суд Великобритании отложил решение по спору с РФ по еврооблигациям на $3 млрд

12:20 13.12.2019
В Украине презентован электронный кабинет застройщика - Гончарук

В Украине презентован электронный кабинет застройщика - Гончарук

10:55 13.12.2019
Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах

Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах

21:57 12.12.2019
Консерваторы признают высокую явку лейбористов на парламентских выборах в Британии

Консерваторы признают высокую явку лейбористов на парламентских выборах в Британии

10:04 12.12.2019
Гончарук об одобрении в конгрессе США санкций против "Северного потока-2": продолжим борьбу за энергобезопасность Украины

Гончарук об одобрении в конгрессе США санкций против "Северного потока-2": продолжим борьбу за энергобезопасность Украины

10:01 12.12.2019
В Великобритании стартовали досрочные парламентские выборы

В Великобритании стартовали досрочные парламентские выборы

14:40 11.12.2019
Правительство сомневается в справедливости нынешней модели табачного рынка - Гончарук

Правительство сомневается в справедливости нынешней модели табачного рынка - Гончарук

14:17 11.12.2019
Государство в 2020г готово потратить от 5 млрд грн на анонсированную президентом программу кредитования бизнеса

Государство в 2020г готово потратить от 5 млрд грн на анонсированную президентом программу кредитования бизнеса

12:56 11.12.2019
Немецко-украинский фонд станет площадкой для анонсированной Зеленским программы кредитования

Немецко-украинский фонд станет площадкой для анонсированной Зеленским программы кредитования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр по делам ветеранов Коляда об обвинении волонтеров в убийстве Шеремета: Чем бы ни закончилось это дело - проигрывает государство

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознае

"Батькивщина" 17 декабря примет участие в акции под Радой против продажи земли

Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

Медведчук: Изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр по делам ветеранов Коляда об обвинении волонтеров в убийстве Шеремета: Чем бы ни закончилось это дело - проигрывает государство

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознае

Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу

Замруководителя ОП Жовква обсудил с заместителем госсекретаря МИД Польши дальнейшее развитие украинско-польских отношений

"Батькивщина" 17 декабря примет участие в акции под Радой против продажи земли

Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

Медведчук: Изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали

В случае изменения позиции Киева по Минским соглашениям участникам Парижского саммита предстоит долго анализировать этот вопрос – Песков

Порошенко настаивает на необходимости усиления санкций против России

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА