Политика

17:39 13.12.2019

Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

2 мин читать
Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

Европейский союз считает деятельность Высшего антикоррупционного суда Украины особенно важной, но подчерккивает, что еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию, указано в отчете ЕС по имплементации Соглашения об ассоциации.

"В борьбе против коррупции, Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября. Его деятельность особенно важна, ведь ни один чиновник еще не был осужден за коррупцию. Незаконное обогащение было повторно криминализировано. Законы о перезапуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и защите обличителей были приняты", - сообщается на сайте представительства ЕС в пятницу.

Кроме того, Брюссель призывает финализировать "уголовное преследование виновных в афере с ПриватБанком".

В ЕС считают, что анбандлинг НАК "Нафтогаз" должен завершиться к концу 2019 года, однако сообщил, что воплощение реформы энергетики в Украине до сих пор остается сложным вопросом из-за действующей олигопольной структуры рынка.

"Объем торговли между Украиной и ЕС продолжил расти. ЕС сохраняет свою позицию главного рынка для украинского экспорта. Украинская экономика продолжает расти, а финансовый и банковский секторы стабилизировались. В то же время, доклад подчеркивает необходимость дальнейшего улучшения бизнес-климата и стимулов для инвесторов, в том числе в обеспечении верховенства права и поддержке борьбы против коррупции. Уровень жизни населения также должен вырасти", - указано в сообщении представительства ЕС.

В ЕС отметили достижения Украины в законодательстве касаемо бюджетной политики, таможни, дерегуляции рынка, государственных закупок, образования и здравоохранения, но подчеркивают ограниченность реформ в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

В то же время в отчете подчеркивается, что новые президент, парламент и правительство Украины заявили о своей приверженности дальнейшей имплементации соглашения об ассоциации.

"Соглашение об ассоциации продолжает сближать ЕС и Украину. Благодаря экономической части этого соглашения ЕС стал главным торговым партнером Украины. С того времени, как ЕС ввел безвизовый режим для украинских граждан два года назад, украинцы осуществили 3 млн безвизовых поездок", - сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отчет ЕС по имплементации Соглашения об ассоциации служит предисловием к Совету ассоциации Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 28 января 2020 года.

Теги: #ес #правосудие #украина #отчет #вакс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:08 13.12.2019
Германия выделит EUR1 млн на План действий Совета Европы для Украины

Германия выделит EUR1 млн на План действий Совета Европы для Украины

16:12 13.12.2019
ВАКС по заявлению адвоката Порошенко обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения в отношении Трубы, Богдана и Смирнова

ВАКС по заявлению адвоката Порошенко обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения в отношении Трубы, Богдана и Смирнова

15:04 13.12.2019
Верховный суд Великобритании отложил решение по спору с РФ по еврооблигациям на $3 млрд

Верховный суд Великобритании отложил решение по спору с РФ по еврооблигациям на $3 млрд

11:36 13.12.2019
ЕС запустил в Украине проект в поддержку развития системы общественного здоровья и реформы службы крови

ЕС запустил в Украине проект в поддержку развития системы общественного здоровья и реформы службы крови

11:35 13.12.2019
Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

04:32 13.12.2019
Зеленский анонсировал "интересную" стратегию повышения пенсий для украинцев по возрасту, что начнется с наиболее старшей категории пенсионеров

Зеленский анонсировал "интересную" стратегию повышения пенсий для украинцев по возрасту, что начнется с наиболее старшей категории пенсионеров

03:42 13.12.2019
Аваков уверен, что следствие не ошиблось в деле Шеремета

Аваков уверен, что следствие не ошиблось в деле Шеремета

03:39 13.12.2019
Зеленский сообщил, что проблема вкладчиков "Укрбуда" будет решена и эти объекты достроит "Киевгорстрой"

Зеленский сообщил, что проблема вкладчиков "Укрбуда" будет решена и эти объекты достроит "Киевгорстрой"

02:42 13.12.2019
Глава Евросовета официально объявил о продлении антироссийских санкций

Глава Евросовета официально объявил о продлении антироссийских санкций

01:54 13.12.2019
Зеленский: я ощущал сильную поддержку Германии и Франции в Париже, а Путин – непростой человек, но я много чего для себя понял

Зеленский: я ощущал сильную поддержку Германии и Франции в Париже, а Путин – непростой человек, но я много чего для себя понял

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Батькивщина" 17 декабря примет участие в акции под Радой против продажи земли

Медведчук: Изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали

В случае изменения позиции Киева по Минским соглашениям участникам Парижского саммита предстоит долго анализировать этот вопрос – Песков

Зеленский подал в парламент законопроект, упрощающий получение украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев

Страны ГУАМ договорились усилить сотрудничество по ЗСТ и созданию транспортного коридора

ПОСЛЕДНЕЕ

"Батькивщина" 17 декабря примет участие в акции под Радой против продажи земли

Медведчук: Изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали

Первый министр Шотландии подтвердила планы провести новый референдум о независимости

В случае изменения позиции Киева по Минским соглашениям участникам Парижского саммита предстоит долго анализировать этот вопрос – Песков

Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах

Порошенко настаивает на необходимости усиления санкций против России

Зеленский подал в парламент законопроект, упрощающий получение украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев

Зеленский предложил упростить процедуру пересечения границ для граждан стран-участниц ГУАМ

Медведчук: У Зеленского нет политической воли для мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Страны ГУАМ договорились усилить сотрудничество по ЗСТ и созданию транспортного коридора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА