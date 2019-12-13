В случае изменения позиции Киева по Минским соглашениям участникам Парижского саммита предстоит долго анализировать этот вопрос – Песков

Документ "нормандского" саммита в Париже зафиксировал приверженность всех его участников выполнению Минских соглашений, если Киев уже успел пересмотреть свои подходы, это станет предметом длительного изучения остальными участниками "четверки", заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу прокомментировал журналистам высказывания из Киева о необходимости обновить Минские соглашения в соответствии с реалиями сегодняшнего дня.

"Хочу мысленно вернуть всех в Париж и напомнить документ, который был согласован участниками саммита и который можно и должно считать успехом. В согласованных итогах Парижского саммита во втором параграфе преамбулы говорится, что Минские соглашения продолжают быть основой работы "нормандского формата", государства-участники которого привержены их полному выполнению", - напомнил представитель Кремля.

"Если после понедельника произошла какая-то смена позиций Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем остальным троим участникам "нормандского формата", - заявил Песков.

На вопрос, при каких условиях Кремль согласится на дополнительные переговоры по вопросу модернизации "Минских договоренностей", пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "в данном случае нужно спрашивать не Кремль". "Здесь нужна обоюдная воля сторон конфликта, которыми являются Киев и самопровозглашенные республики. Под минским Комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик", - сказал Песков.

В связи с этим он подчеркнул: "Соответственно, говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей самопровозглашенных республик, можно, но это малоперспективно".