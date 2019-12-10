Политика

20:26 10.12.2019

Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады"

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Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады"

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает позитивным итогом встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже обсуждение газового вопроса "без зрады".

"Наиболее положительное - это то, что состоялся даже обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой зраде. Это очень положительно. На мой взгляд, очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые причинил "Газпром" в Украине", - сказала Зеркаль в эфире телеканал "Прямой".

Она также отметила, что итоговое коммюнике встречи выглядит лучше, чем она ожидала.

"Из негатива могу сказать, что фиксация "формулы Штайнмайера" уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", - добавила Зеркаль.

Теги: #нормандский_формат #итоги
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