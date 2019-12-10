Нардеп Рабинович о переговорах в Париже: Мы ждали прорыва, а получили декларацию о намерениях

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Париже в понедельник не принесла в Украину мир, а это значит, что президент Украины Владимир Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания, считает народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Я, как и многие мои соотечественники, эту ночь не спал, потому что ждал главного – мира. Именно за мир все украинцы отдавали свои голоса, когда выбирали Зеленского… Результатом встречи должен был стать мир. И то, что мы видим, к миру не имеет никакого отношения. Вместо прорыва мы получили очередную декларацию о намерениях. Я считаю, что это очередная капитуляция перед радикалами, это полное повторение лозунгов Парубия и Порошенко, это полный отказ от своих предвыборных обещаний!", – сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Парламентарий отметил, что в декларации прошедшей встречи лидеров четырех стран "написано то же самое, что и сейчас". "Так что же изменилось? Вчера состоялся разговор о все тех же обменах, которые, безусловно, важны и о которых мы знали без этого саммита. Все это обговаривалось в телефонном режиме ранее!", – сказал Рабинович.

По его словам, Украина не может дальше ждать мира, потому что без него не будет развития, и высказал убеждение, что вместо очередных переговоров нужно срочно установить в стране мир.

"Мы не можем обсуждать еще пять-шесть лет "формулу Штайнмайера", когда на востоке страны каждый день гибнут люди. Вчера не было сделано ни одного шага к миру даже в сравнении с Порошенко… Я не просто разочарован встречей, у меня похолодело сердце из-за происходящего, потому что я ждал, что Зеленский после саммита станет великим президентом… Почему Зеленский идет на поводу у радикалов, а не устанавливает мир, который он обещал миллионам своих сограждан?", – подытожил вопросом Рабинович.