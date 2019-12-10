Политика

15:16 10.12.2019

Украинская сторона напрасно согласилась на "формулу Штайнмайера" и отказалась от логики возвращения контроля над границей до выборов - Климпуш-Цинцадзе

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Украинская сторона напрасно согласилась на "формулу Штайнмайера" и отказалась от логики возвращения контроля над границей до выборов - Климпуш-Цинцадзе

По итогам переговоров лидеров стран "Нормандского формата" в Париже глобально влияющих на конфликт на Донбассе решений принято не было, и, несмотря на ряд позитивных моментов по итогам саммита, опасения вызывают формулировки и позиции, с которыми в итоге согласилась украинская сторона, считает нардеп фракции "Евросолидарность", председатель комитета по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я считаю, что никакого прорыва не произошло. Я убеждена, что об обмене "всех на всех" можно было договариваться в формате минской Трехсторонней группы", - сказала Климпуш-Цинцадзе в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Она подчеркнула, что все в Украине с нетерпением ожидают освобождения соотечественников, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации, а также на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Россией Крыму.

Нардеп позитивно оценила озвучивание Зеленским "красных линий", пересекать которые Украина не намерена.

"Хорошо, что президент Зеленский прислушался к гражданскому обществу, и во время итоговой пресс-конференции объявил о "красных линиях", которые важны для украинского общества - о недопустимости федерализации, недопустимости влияния третьих сторон на внешнеполитический выбор, на курс Украины", - сказала она.

Вместе с тем, по словам Климпуш-Цинцадзе, вызывает беспокойство, что Зеленский "пошел путем повторения нарратива Российской Федерации, кремлевского руководителя, о, так называемом, влиянии России на сепаратистов".

"Эта цитата президента Зеленского, и это расширил (президент РФ Владимир– ИФ) Путин, заявляя о том, что надо договариваться конфликтующим сторонам, подчеркивая, что их (россиян – ИФ) там нет. Мне обидно, что президент Украины не смог все-таки четко очертить, кто является агрессором, и какие существуют стороны конфликта. Сторонами конфликта являются Украина и Россия, и Россия - агрессор, который напал на Украину", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она так же подчеркнула, что согласившись на "формулу Штайнмайера", Украина и Зеленский взяли на себя ответственность о постоянном закреплении какого-то особого порядка оккупированных сегодня территорий востока".

"По-моему, напрасно команда президента отказалась от логики, которой мы руководствовались в течение последних лет, и которую разделяли полностью наши партнеры, и на которую, кстати, намекнула госпожа Меркель - о том, что компонент безопасности, тот же контроль над границей, может быть достигнут через другие средства, до выборов, а не так, как это трактует Кремль", - сказала политик.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что усматривает определенную ловушку, в которую Кремль будет затягивать Украину, буквально трактуя переход контроля над границей Украине после выборов, а не до них.

"Идея миротворцев была правильно разработана нашей командой, и получила уже полностью поддержку всех партнеров. Мы пошли по кругу, и вышли не на лучшие условия для Украины сейчас", - сказала она.

Отвечая на вопрос, как, по ее мнению, будут развиваться события дальше, Климпуш-Цинцадзе предположила, что РФ будет и далее "загонять" Украину в газовую ловушку.

"Я думаю, что Путин и далее не будет выполнять своих обещаний. Я думаю, что дальше будет оказываться давление на Украину, и тут принципиально, чтобы мы не остались один на один против России, а чтобы и далее имели ту поддержку, которую мы имели до этого времени от цивилизованного демократического мира", - сказала политик, подчеркнув, что довольна тем, что в Конгрессе США уже появился проект решения относительно санкций против компаний, которые строят газопровод "Северный поток – 2".

"Я надеюсь, что это будет еще одним средством давления на Российскую Федерацию, и все-таки нам удастся отстоять свою энергетическую независимость", - добавила депутат.

Теги: #нормандский_формат #климпуш_цинцадзе
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