Политика

11:40 10.12.2019

Встреча в "Нормандском формате" сдвинула с мертвой точки вопрос урегулирования войны на Донбассе - Разумков

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Встреча в "Нормандском формате" сдвинула с мертвой точки вопрос урегулирования войны на Донбассе - Разумков

 Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что встреча лидеров "Нормандской четверки" в понедельник в Париже сдвинула с мёртвой точки вопрос урегулирования войны на востоке Украины.

"Это первый, но важный шаг, который сдвинул с мёртвой точки этот процесс, который последние годы находился в состоянии комы. Я надеюсь, что это действительно даст возможность вернуть временно оккупированные территории, и через некоторое время мы сможем говорить о том, что выполнены все задачи и позиции, которые были упомянуты и президентом, и его командой", - заявил Разумков журналистам во вторник во время Третьего украинского женского конгресса.

Он отметил, что больше информации о сути достигнутых в Париже договоренностей общество сможет узнать после возвращения президента Владимира Зеленского в Украину.

"Много уже прозвучало, я думаю, что ещё о многом будет сказано. Это и вопрос Крыма, который прозвучал в формате "Нормандской встречи". Я не припоминаю, чтобы ранее кто-то из украинских политиков поднимал этот вопрос на таких собраниях", - сказал Разумков.

Глава Верховной Рады добавил, что и президенту и его команде придётся пройти длинный путь в вопросе урегулирования войны на Донбассе и возвращения оккупированных территорий, однако уже сейчас, по его словам, стало понятно, что "красные линии" Зеленский не пересек.

Теги: #нормандский_формат #разумков
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