Политика

18:18 08.12.2019

Порошенко поблагодарил "Батькивщину", "Голос", внепарламентские силы и зарубежных украинцев за объединение против капитуляции

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Порошенко поблагодарил "Батькивщину", "Голос", внепарламентские силы и зарубежных украинцев за объединение против капитуляции

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко поблагодарил политические силы и зарубежных украинцев за единение вокруг акции "Красные линии" против сдачи национальных интересов Украины, сообщается на официальном сайте политсилы.

"Я поздравляю наши парламентские фракции. Спасибо "Европейской солидарности", спасибо "Батькивщине", спасибо "Голосу". Парламентская оппозиция объединилась против капитуляции, и внепарламентские силы в этот день вместе с нами. Только вместе мы можем противостоять сдаче украинских интересов", - сказал Порошенко во время выступления на митинге в центре Киева в воскресенье.

По его словам, акция "Красные линии" объединила патриотические политсилы, украинские общины за рубежом и гражданское общество внутри страны. "Я благодарю всех неравнодушных. Десятки тысяч людей по всей Украине демонстрируют солидарность. А еще я благодарен заграничному украинству, которое по всему миру, в том числе в Париже проводит акции в поддержку Украины. Это сегодня то, в чем Украина нуждается – в вашем неравнодушии", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье завершилась акция "Красные линии для Зеленского", направленная на предостережение президента Владимира Зеленского от перехода "красных линий", то есть от сдачи национальных интересов при переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря и прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги: #нормандский_формат #порошенко #акция
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