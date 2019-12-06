Политика

23:16 06.12.2019

Зеленский считает, что Россия готова к разговору об урегулировании на Донбассе, а у Украины в Париже будет сильная позиция

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Зеленский считает, что Россия готова к разговору об урегулировании на Донбассе, а у Украины в Париже будет сильная позиция

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе, а у Украины на встрече в Нормандском формате будет сильная позиция.

"Обмен политзаключенных и возвращение моряков – это был сигнал, который я воспринимаю как такой, что Россия готова к разговору. У нас очень сильная позиция. С нашей стороны мы провели разведение, всё выполнили", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Зеленский отметил, что для него не столько важно то, с чем он едет на переговоры, как результат, с которым он "вернется домой, в родную Украину".

Президент Украины напомнил, что ранее уже 20 раз объявляли о прекращении огня на Донбассе, и 20 раз это ничем не закончилось. "Мы должны говорить, что если прекращение огня, то кто за это несет ответственность. Не только ОБСЕ. Мы будем говорить не в Минском формате, не на заседаниях Трехсторонней контактной группы, а будем смотреть глаза в глаза с президентом Российской Федерации", - подчеркнул он.

Зеленский также хотел бы после Нормандской встречи четкого понимания по обмену пленных в рамках Минских соглашений в формате "всех на всех". "Сколько людей, что такое "всех на всех". Вы знаете, что там есть списки согласованных, не согласованных. Самое главное – сколько людей мы может вернуть домой, сколько конкретно и когда", - указал он.

Теги: #зеленский #урегулирование #украина #донбасс
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