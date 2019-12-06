Политика

21:35 06.12.2019

Зеленский хочет в живом общении с Путиным увидеть готовность прекратить войну на Донбассе, если такое желание действительно есть

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Зеленский хочет в живом общении с Путиным увидеть готовность прекратить войну на Донбассе, если такое желание действительно есть

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что хотел бы во время живого общения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным увидеть готовность прекратить войну на Донбассе, если она действительно есть.

"Самое главное, мне очень важно… Я такой человек, очень sensitive (чуткий - ИФ). Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из "нормандии" (встреча в Париже в "нормандском формате" – ИФ) понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

Глава Украинского государства указал, что он "это точно сможет понять за столом (переговоров – ИФ)".

Отвечая на вопрос о том, планируется ли в Париже его двусторонняя встреча с Путиным, Зеленский сказал: "Да. Все двусторонние встречи будут у всех лидеров".

Президент подчеркнул, что не боится этой встречи, и он такой человек, который хочет результата. "Единственное, из-за чего я могу нервничать, что просто встретились, увиделись и сказали, что да, мы планируем… Я очень не люблю нерезультативность в любых переговорах = это правда. Поэтому это единственное, чего я боюсь", - сказал он.

По словам главы государства, ему нечего бояться, потому что он "президент свободной страны, нормальный порядочный человек".

"Я не продаю нашу страну, никогда, никому, ни за что. Правда на нашей стороне, а когда за твоей спиной правда, народ Украины и действительно желание прекратить войну, ты крепчаешь с каждым днем", - заявил Зеленский.

Теги: #рф #украина #донбасс #президенты
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