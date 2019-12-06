Меркель на саммите в Париже хочет провести двусторонние встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже планирует провести двусторонние переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"В ближайший понедельник канцлер отправится в Париж и примет участие в "нормандской встрече", - сказала Деммер журналистам в пятницу.

По ее словам, на 15:00 запланирована двусторонняя встреча Меркель и Путина, на 15:30 - встреча канцлера и Зеленского.

Саммит "нормандской четверки" по урегулированию украинского конфликта запланирован на 9 декабря в Париже. В "нормандский формат" переговоров входят Украина, Россия, Германия, Франция.