Политика

13:56 05.12.2019

Украина предлагает привлечь к переговорам в Минске уехавших из ОРДЛО от войны представителей этих территорий - Ермак

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Украина предлагает привлечь к переговорам в Минске уехавших из ОРДЛО от войны представителей этих территорий - Ермак

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона будет предлагать привлечь к переговорам Трехсторонней контактной группы в Минске представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые проживают на подконтрольной Украине территории.

"В Трехсторонней контактной группе в Минске сегодня представлены Украина, Россия и ОБСЕ. Также есть так называемые "эксперты", которые представляют территории (ОРДЛО – ИФ). И в Минских договоренностях практически за каждым пунктом есть, что это должно быть согласовано с представителями территорий. И все время почему-то представителями территорий были представители неопределенных организаций, которые сегодня не поддержаны и не принимаются официально ни одним государством, даже Россией", - сказал он во время выступления в Chatham House в Лондоне в четверг.

Ермак отметил, что есть 9 районов в Луганской области и 9 районов в Донецкой области, и было бы логично, чтобы сегодня было "по одному представителю от той части, то есть 18 человек, и 18 человек, которых назначим мы (Украина – ИФ)".

"Хочу напомнить, что до войны на этих территориях проживало более 6 млн человек. Сегодня только 1,5 млн человек. Многие люди выехали из-за войны, многие проживают сегодня на территории, подконтрольной Украине. И мы хотим предложить, чтобы представителями территорий были люди, у которых сегодня есть какая-то связь, прописка в этих 18 районах, недвижимость, бизнес, то есть имеют юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы", - пояснил он.

По его словам, украинская сторона хочет, чтобы это были известные люди, к которым прислушиваются, имеют хорошую репутацию, в том числе, спортсмены, деятели культуры. "Эти 36 человек выберут 6 людей, по 3 с каждой стороны, и именно они сегодня будут представлять территории (ОРДЛО – ИФ)", - добавил он.

Помощник Зеленского указал, что российская сторона всегда говорит, что Украина "должна говорить с территориями, садиться за стол с этими людьми, но мы не можем говорить с людьми, которых не признает международное право". "Но мы готовы говорить с нашими гражданами. Я думаю, что если мы согласуем это, это будет очень революционным решением, которое кардинально изменить расклад. Потому что до сегодняшнего дня у нас были только представители этих неопределенных группировок, которые присутствовали как "эксперты", - считает он.

Теги: #ткг #ермак #минские_соглашения #ордло
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