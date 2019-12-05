Правительство планирует запустить возможность для граждан общаться с госорганами через мессенджеры

Кабинет министров планирует запустить возможность для граждан общаться с государственными органами через мессенджеры, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Мы готовим небольшую революцию в том, как государственные органы взаимодействуют с гражданами. Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)", - написал Дубилет на своей странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, это удешевит стоимость одного контакта для бюджета и позволит обслуживать граждан качественнее.

"Ведь, в отличие от письменных обращений, можно уточнять информацию, чтобы не футболить, а давать ответ по существу", - сказал министр.

Он также сообщил, что правительство запускает пилотный проект, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.

"Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию", - отметил Дубилет.

Министр считает, что использование интернет-чатов, среди прочего, позволит контролировать качество ведения диалога.

"В отличие от телефонного звонка, бумажного ответы или визита мы можем настраивать алерт и отслеживать случаи некачественных консультаций. Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников", - сказал он.

Министр отметил, что в ближайшие дни будут запущены первые чат-консультации для Министерства соцполитики.

"В ближайшие месяцы хотим охватить все основные направления", - сказал Дубилет.