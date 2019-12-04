Украина призвала международное сообщество отслеживать ситуацию вокруг объектов системы биобезопасности на оккупированных территориях

Постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко высказал обеспокоенность в связи с наличием коллекций микроорганизмов на важных объектах системы биобезопасности Украины, расположенных на территориях, временно оккупированных вследствие агрессии РФ.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины в среду, об этом он заявил во время ежегодной встречи государств-членов Конвенции о запрете разработки, изготовления и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

"Украинская сторона призвала международное сообщество осуществлять пристальный мониторинг ситуации вокруг вышеупомянутых элементов системы биологической безопасности Украины на ее временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская делегация предложила создать в рамках конвенции механизм, который сделает невозможным подрыв системы биобезопасности и биозащиты странами-участницами конвенции.

Украина объяснила возрастание подобной обеспокоенности в связи с “опасной милитаризацией страной-оккупантом Автономной Республики Крым и продолжающимися боевыми действиями со стороны незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых оккупационной администрацией, на юго-востоке Украины”.