Политика

17:18 04.12.2019

Украина призвала международное сообщество отслеживать ситуацию вокруг объектов системы биобезопасности на оккупированных территориях

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Украина призвала международное сообщество отслеживать ситуацию вокруг объектов системы биобезопасности на оккупированных территориях

Постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко высказал обеспокоенность в связи с наличием коллекций микроорганизмов на важных объектах системы биобезопасности Украины, расположенных на территориях, временно оккупированных вследствие агрессии РФ.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины в среду, об этом он заявил во время ежегодной встречи государств-членов Конвенции о запрете разработки, изготовления и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

"Украинская сторона призвала международное сообщество осуществлять пристальный мониторинг ситуации вокруг вышеупомянутых элементов системы биологической безопасности Украины на ее временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская делегация предложила создать в рамках конвенции механизм, который сделает невозможным подрыв системы биобезопасности и биозащиты странами-участницами конвенции.

Украина объяснила возрастание подобной обеспокоенности в связи с “опасной милитаризацией страной-оккупантом Автономной Республики Крым и продолжающимися боевыми действиями со стороны незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых оккупационной администрацией, на юго-востоке Украины”.

Теги: #ордло #рф #клименко #оон
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