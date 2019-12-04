На местах будут создавать региональные советы профобразования - решение Кабмина

Кабинет министров Украины утвердил положение о региональных советах профессионально-технического образования.

"Бизнес, местные власти, педагоги и профильные объединения будут вместе работать в региональных советах профобразования. Так они будут влиять на количество бюджетных мест в профтехе, привлечение бизнеса к обновлению оборудования, развитие дуальной образования, когда почти 70% обучение проводится на производстве", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Отмечается, что среди полномочий региональных советов: содействовать сотрудничеству между учреждениями профессионального образования и бизнесом; отслеживать потребности местных работодателей; давать рекомендации по развитию государственно-частного партнерства; предлагать механизмы, которые будут стимулировать развитие профессионально-технического образования в регионе и тому подобное.

На данный момент, региональные советы профессионального образования будут иметь статус совещательных органов, то есть их решения будут без прямого воздействия.

В то же время местные власти должны будут обязательно ознакомиться с этими рекомендациями, учитывать их при принятии решений, а также способствовать работе этого органа.

Войти в состав совета смогут представители местной власти, работодателей и их профильных объединений, центров занятости, учебно-методических центров, а также специалисты учреждений профессионального образования, в общем не менее 21 участника.

Главой Совета становится заместитель местного головы, курирующий вопросы социально-экономического развития региона.