Политика

14:13 04.12.2019

Кабмин уволил замминистра иностранных дел Зеркаль - нардеп Гончаренко

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Кабмин уволил замминистра иностранных дел Зеркаль - нардеп Гончаренко

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Зеркаль Елену уволили по собственному желанию с должности заместителя министра МИД", - написал Гончаренко в Telegram-канале в среду.

Как сообщалось, 28 ноября Зеркаль написала заявление об увольнении с должности замглавы МИД.

Она была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции 21 августа 2014 года. Она также является агентом Украины по делу "Украина против РФ", которое рассматривается в Международном суде ООН (Гаага).

Теги: #кабмин #гончаренко #кадры #зеркаль
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