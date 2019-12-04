Политика

13:16 04.12.2019

Зеленский намерен обсуждать в Париже обмен "всех на всех", местные выборы в ОРДЛО только по законам Украины, формат и сроки возвращения контроля над границей с РФ

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Зеленский намерен обсуждать в Париже обмен "всех на всех", местные выборы в ОРДЛО только по законам Украины, формат и сроки возвращения контроля над границей с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что по итогам встречи в "Нормандском формате" 9 декабря в Париже будет не только подписано коммюнике лидеров государств, а и будут подняты и могут быть конкретно решены ряд важных вопросов для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Коммюнике это обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон. Прошло время, много чего изменилось, поэтому действительно, наверное, будут те вопросы, которые в коммюнике, но я ожидаю более развернутых ответов, и не просто слов, а действий, со сроками", - сказал он в среду на брифинге после встречи с премьером Швеции Стефеном Левеном, отвечая на вопрос о своих ожиданиях о результатах встречи в Париже.

Зеленский подчеркнул, что хотел бы достичь договоренности о большом обмене "всех на всех".

Президент Украины считает, что "если все стороны захотят прекращения войны так, как этого хотим мы", то удастся добиться серьезных результатов о "выведении всех войск, незаконных вооружений". "Это также очень важный вопрос, и я хотел бы понимать хотя бы рамки этих сроков", - добавил он.

Зеленский также уверен, что на встрече будет подниматься вопрос возможности местных выборов в ОРДЛО. "Для нас самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины, чтобы там были представлены все наши партии, не только наши, но и иностранные наблюдатели, и был открытый безопасный доступ журналистов", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский намерен поднять вопрос о формате и сроках передачи украинской границы на Донбассе под украинский контроль.

Теги: #нормандский_формат #рф #зеленский #обмен_пленными #ордло
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