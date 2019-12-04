Политика

10:39 04.12.2019

Порошенко призвал лидеров ЕС продлить санкции против РФ

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Порошенко призвал лидеров ЕС продлить санкции против РФ

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко направил письмо в адрес президента Европейского Совета Шарля Мишеля с призывом продлить экономические санкции против России на следующем заседании ЕС.

"Пятый президент подчеркнул, что в контексте Нормандской встречи в Париже 9 декабря важно сохранить единство и солидарность Евросоюза с Украиной в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность", - сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в среду.

В связи с этим Порошенко призвал лидеров Евросоюза одобрить на следующем заседании ЕС решение о продлении экономических санкций против России.

"Пятый президент выразил надежду на дальнейшую личную поддержку со стороны президента Европейского Совета курса на интеграцию Украины в Европейский Союз", - говорится в сообщении.

Теги: #рф #порошенко #ес #санкции
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