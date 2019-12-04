Политика

10:30 04.12.2019

Кабмин отменил порядок предоставления госслужащим беспроцентного кредита для жилстроительства или покупки квартир

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Кабмин отменил порядок предоставления госслужащим беспроцентного кредита для жилстроительства или покупки квартир

Кабинет министров Украины признал утратившим силу порядок предоставления государственным служащим, которые, в соответствии с законодательством, нуждаются в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства, или приобретения квартир, или индивидуальных жилых домов.

В частности, правительство постановлением №978 от 27 ноября 2019 года отменило постановление №182 от 18 февраля 2004 года об утверждении соответствующего порядка.

Этот порядок определял механизм предоставления госслужащим, в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов путем компенсации процентной ставки за пользование кредитом за счет средств государственного бюджета.

Согласно порядку, беспроцентный кредит для жилищного строительства или приобретения квартир предоставлялись госслужащему уполномоченным банком только один раз в течение периода пребывания на государственной службе.

Теги: #жилье #госслужащие #кабмин
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