РФ осуществляет терроризм на государственном уровне - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ответ на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не Россия, а терроризм является наибольшей угрозой НАТО, заявил об осуществлении РФ терроризма на государственном уровне.

"Террорист - это кто-то, кто использует насилие для достижения политического чего-то... Как вы можете сказать, что Россия не делает того же? Она убивает людей в Украине, угрожает биологическим и химическим оружием в Европе. Для чего? Просто для того, чтобы потратить какие-то ресурсы, чтобы уменьшить количество химического оружия? Нет. Они пытаются достичь каких-то политических целей. Это терроризм на очень высоком государственном уровне", - сказал он во время конференции "NATO Engages" в Лондоне во вторник.

Как сообщалось, 4 декабря в Лондоне состоится встреча лидеров и глав правительств стран-членов НАТО.