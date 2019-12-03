Политика

16:44 03.12.2019

В отношениях Украины и НАТО в 2020 году приоритетом станут четыре направления реформ – директор Центра информации и документации НАТО в Украине

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В отношениях Украины и НАТО в 2020 году приоритетом станут четыре направления реформ – директор Центра информации и документации НАТО в Украине

Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова назвала ряд вызовов, которые будут стоять в сотрудничестве между НАТО и Украиной в 2020 году.

“Первое – это улучшение военного управления… Второе – это улучшение военного образования и тренировок, а также создание программы военного образования, отвечающей стандартам НАТО. Третье – это законодательство… Последнее и более новое направление сотрудничества, которое становится более и более важным, - это помощь с реструктуризацией вашей устойчивости против гибридных атак, киберугроз и дезинформации”, - сказала она во время “круглого стола” “Украина-НАТО. Итоги года: перспективы и ожидания” в Киеве во вторник.

Говоря о законодательстве, Маронкова отметила, что речь идет о таких документах как закон о реформировании СБУ, закон о военных закупках, закон о снятии грифа секретности с многих документов. При этом она выразила надежду на то, что они будут приняты в следующем году.

“Мы сейчас финализируем вместе с украинскими партнерами ежегодный украинский национальный план на 2020 год, и мы готовим официальный визит и презентацию этого плана в Брюсселе на уровне Североатлантического альянса вице-премьер-министром Украины Дмитрием Кулебой на следующей неделе”- отметила она.

При этом она подчеркнула, что нынешний год был очень “богатым” на события между Альянсом и Украиной, вспомнив в частности о визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель и визите генсека НАТО Йенса Столтенберга в Украину.

Теги: #планы #нато
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