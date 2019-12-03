Политика

10:47 03.12.2019

Нардепы от "Голоса" подали в Генпрокуратуру заявление на экс-советника Скалецкой Чумака

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Нардепы от "Голоса" подали в Генпрокуратуру заявление на экс-советника Скалецкой Чумака

Народный депутата Ольга Стефанишина из фракции "Голос" обратилась в Генпрокуратуру в связи с угрозами в адрес ее и коллеги по фракции Александры Устиновой со стороны экс-советника министра здравоохранения Александра Чумака.

"Мы уже подали заявление в Генеральную прокуратуру для того, чтобы это дело было расследовано", - сообщила Стефанишина на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Она также сообщила, что "Голос" обратится во вторник в регламентный комитет для рассмотрения данного вопроса.

Как сообщалось, в ходе обсуждения членами парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования законопроекта №2089, авторами которого являются Стефанишина и Устинова, Чумак начал угрожать депутатам, из-за чего, по их мнению, комитет в итоге не поддержал законопроект и отправил его на доработку.

Законопроект №2089 от 6 сентября 2019 года предусматривает расширение доступности качественных и дешевых лекарственных средств для граждан Украины, ограничение монопольного положения производителей оригинальных лекарственных средств, но без нарушения их прав, имплементация с действующим законодательством лучших практик балансировки режимов "эксклюзивности данных", "положение Болар", патентной увязки и принудительного лицензирования.

Кроме того, законопроект должен обеспечить имплементацию в национальное законодательство соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украина-ЕС.

Теги: #стефанишина #устинова #генпрокуратура #голос #чумак
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