Политика

09:47 03.12.2019

Зеленский подписал законы о планировании строительства, ремонта и содержания автодорог

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Зеленский подписал законы о планировании строительства, ремонта и содержания автодорог

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержание автомобильных дорог общего пользования" №282-IX, который Верховная Рада Украины приняла в целом 12 ноября.

Как сообщается на сайте главы государства во вторник, документ отменяет согласования с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог.

Согласно закону, Кабинет министров утверждает Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на определенный период с перечнем дорог, на которых запланированы работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту, с указанием объемов и источников финансирования таких путей в разрезе балансодержателей. Перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, составленный в соответствии с этой программой, должен утверждаться Кабмином ежегодно.

Документ также предусматривает предоставление субвенции из государственного бюджета Украины местным бюджетам на финансирование, в том числе, проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирования информационно-аналитических систем, паспортизации технического надзора, обследования состояния дорог, в частности, привлечение инженера-консультанта.

Также Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог" №283-IX, который парламент принял также 12 ноября. Этот документ вводит в Бюджетный кодекс понятие среднесрочного обязательства по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог.

Согласно закону, по бюджетным программам, осуществляемым с использованием средств Государственного дорожного фонда, распорядители бюджетных средств имеют право брать бюджетные обязательства сверх фактические поступления специального фонда в рамках предельных показателей расходов, предусмотренных законом о госбюджете, и прогнозных показателей, определенных в Бюджетной декларации на среднесрочный период.

Теги: #дороги #автодороги #зеленский
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