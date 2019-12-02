Политика

09:34 02.12.2019

Бородянский назвал сроки запуска украинского телеканала на Донбассе

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Бородянский назвал сроки запуска украинского телеканала на Донбассе

Для жителей районов оккупированного Донбасса на базе канала UA TV в феврале 2020 года запустят телеканал, который будет вещать на украинском и русском языках, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"Наша задача - сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог. Прежде всего, с научной средой. И наша задача - донести правдивую информацию", - заявил Бородянский в интервью изданию "Зеркало недели".

По его словам, язык вещания будет украинский и русский. В настоящее время на базе UA TV идет процесс создания такого телеканала, который должен быть запущен уже в феврале.

Теги: #телеканалы #бородянский #ордло #донбас
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