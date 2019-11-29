Политика

11:15 29.11.2019

Княжицкий сообщил, что доволен решением суда по его иску к Медведчуку

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Княжицкий сообщил, что доволен решением суда по его иску к Медведчуку

Народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообшил, что удовлетворен решением Оболонского районного суда г.Киева по его иску к главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), народному депутату Виктору Медведчуку.

"На этот раз рассматривался мой иск к Медведчуку, а не его ко мне. И Медведчук в суде опроверг собственное утверждение о том, будто бы я готовил покушение на него. Он убедил суд, что это не факт, а его предположение, мнение, суждение. Меня это решение суда устраивает, потому что Медведчук уже не будет требовать от МВД преследовать меня", - написал Княжицкий на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

При этом парламентарий отметил, что Медведчук от этого решения "не выиграл".

Теги: #княжицкий #медведчук #суд #опзж
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