Княжицкий проиграл Медведчуку суд по делу о защите чести и достоинства

Оболонский районный суд г. Киева принял решение оставить без удовлетворения иск народного депутата Украины из фракции "Европейская солидарность" против главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщает пресс-служба "ОПЗЖ", решение было принято на заседании суда 26 ноября 2019 года.

Княжицкий в свою очередь в сообщении на странице в Facebook заявил, что намерен подать апелляцию. "В апелляции все равно буду требовать извинений и этого антиукраинского фантазера, который теперь вынужден оправдываться. Может, там скажет, что вообще уже патриотом стал", - написал Княжицкий.

Как сообщалось, 28 февраля 2018 года Княжицкий подал в суд на Медведчука. Причиной судебного спора стало недавнее интервью Медведчука, в котором, среди прочего, он указал, что Княжицкий призвал к его "физической ликвидации".

В своем иске Княжицкий просил суд признать эту информацию недостоверной и опровергнуть ее.