Политика

12:25 28.11.2019

Наливайчено предлагает объединить евроинтеграцию Украины и реинтеграцию Донбасса

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Наливайчено предлагает объединить евроинтеграцию Украины и реинтеграцию Донбасса

Украина должна представить на переговорах лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря четкий план действий по реинтеграции и возрождению оккупированных территорий Донбасса, заявляет народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Валентин Наливайченко (фракция "Батькивщина").

"Мы инициируем международный экономический фонд, но под конкретные проекты. И необходимо, безусловно, объединить всю власть, независимо от политических предпочтений, на выполнение этого национального плана действий реинтеграции и евроинтеграции. Именно с таким национальным планом действий, дополненным и улучшенным, можно ехать 9 декабря на Нормандскую встречу и там всему миру, наконец, Украина должна единым голосом сказать: мы знаем, что делать, мы будем возвращать территории, и мы станем членами Европейского союза", - сказал Наливайченко журналистам в рамках "круглого стола" "Евроинтеграция + реинтеграция Донбасса = формула успеха Украины" в четверг в Киеве.

По его словам, настало время объединить международных доноров в единый международный экономический фонд и направить его на помощь людям.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Наливайченко предложил создать в Украине общественную платформу "интегрированная Украина (Integrated of Ukraine)".

"Это будет постоянно действующая общественная инициатива, которая будет внедрять в жизнь формулу успеха Украины, а именно объединение евроинтеграции и реинтеграции временно оккупированных территорий", - добавил депутат.

По словам Наливайченко, одной из основных инициатив платформы станет создание международного экономического фонда для реинтеграции и восстановления Донбасса.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", мероприятие организовано комитетом Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС.

Теги: #евроинтеграция #реинтеграция #наливайчено
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