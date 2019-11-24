Политика

12:52 24.11.2019

Канадские партии поддерживают Украину в противодействии РФ не зависимо от политической позиции - встреча главы Консервативной партии с Загороднюком

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Канадские партии поддерживают Украину в противодействии РФ не зависимо от политической позиции - встреча главы Консервативной партии с Загороднюком

Партии Канады, независимо от позиции в политическом спектре, активно поддерживают Украину в противодействии российской агрессии.

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в воскресенье, об этом шла речь во время встречи главы украинского оборонного ведомства Андрея Загороднюка с лидером официальной оппозиции Канады, главой Консервативной партии Эндрю Широм, состоявшейся на полях Международного форума безопасности в Галифаксе.

"Было подчеркнуто, что консерваторы в Канаде, несмотря на политические разногласия с правящей партией по другим вопросам, абсолютно солидарны с властью в необходимости быть для Украины настоящими друзьями и партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Загороднюк находится в Галифаксе с визитом, в ходе которого уже провел встречи с министром нацобороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном, американскими сенаторами Тимом Кейном и Ангусом Кингом, а также с госсекретарем Германии Бенедиктом Зиммером.

Теги: #рф #канада #загороднюк
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