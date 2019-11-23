Политика

23:52 23.11.2019

Главы Минобороны Украины и Канады обсудили состояние и перспективы оборонного сотрудничества между странами

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Главы Минобороны Украины и Канады обсудили состояние и перспективы оборонного сотрудничества между странами

Находясь с визитом в канадском Галифаксе министр обороны Украины Андрей Загоронюк встретился с министром нацобороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном (Harjit Singh Sajjan), в ходе которой украинский министр проинформировал своего канадского коллегу о ситуации на Донбассе и отметил важность поддержки Канадой евроатлантических стремлений Украины.

"Стороны обсудили состояние и перспективы оборонного сотрудничества между странами. Андрей Загороднюк поблагодарил Харджита Саджана за всестороннюю помощь Вооруженным силам Украины со стороны оборонного ведомства Канады, в частности, подготовку канадскими инструкторами украинских военнослужащих, а также участие стратегических советников от Канады в формулировке, разработке и внедрении мероприятий оборонной реформы", - сообщает в субботу вечером пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Также во время встречи руководители оборонных ведомств Украины и Канады почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине и зажгли свечи.

Теги: #оборона #канада #министры
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