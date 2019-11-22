"Евросолидарность" требует создания ВСК Рады по расследованию фактов кассетного скандала, в котором фигурируют руководство ОП, Рябошапка и Труба

"Европейская солидарность" требует создания в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса президента Украины в работу правоохранительных органов.

"Кричащие и шокирующие факты систематического незаконного вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов требуют объективного расследования. Однако, скандал в связи с обнародованием разговоров директора ГБР Романа Трубы затрагивает почти все правоохранительные органы, и расследовать не остается кому. Поэтому, единственный выход - создать в Верховной Раде временную следственную комиссию с широким представлением оппозиционных фракций", - говорится в заявлении "Евросолидарности" на сайте политической силы, обнародованной в пятницу.

"Евросолидарность" требует на период работы ВСК отстранения от должностей фигурантов разговоров, в том числе, руководителя Офиса президента Андрея Богдана, заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, генерального прокурора Руслана Рябошапки, директора ГБР Трубы.

"Требуем немедленного проведения всех необходимых экспертиз с целью идентификации голосов. В случае саботажа этой инициативы со стороны власти, оставляем за собой право обратиться в соответствующие международные структуры", - добавили в политсиле.

Также в "Европейской солидарности" считают, что власть и фигуранты обнародованных разговоров больше, чем кто-либо другой заинтересованы в скорейшем создании ВСК и объективном расследовании этого "кассетного скандала".

Как сообщалось, 19 ноября в телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи от президента Украины Владимира Зеленского об открытии конкретных дел.

Сам Труба заявляет, что обнародованные аудиозаписи не соответствуют действительности и являются провокацией.